به گزارش ایلنا، منابع آگاه لبنانی اعلام کرد که رایزنی‌های غیرعلنی و محرمانه‌ای میان بیروت و واشنگتن در جریان است؛ این رایزنی‌ها پس از آن آغاز شد که جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان پیشنهاد آغاز مذاکرات غیرمستقیم با اسرائیل را با هدف تثبیت امنیت و ثبات در مرزهای جنوبی مطرح کرد.

این تحرکات دیپلماتیک پس از سخنان اخیر رئیس‌جمهور لبنان صورت گرفت که در آن تأکید کرد «جنگ، هیچ دستاورد مثبتی برای طرفین به همراه نداشته» و خواستار آغاز مذاکراتی مشابه توافق ترسیم مرزهای دریایی در سال ۲۰۲۲ با میانجی‌گری آمریکا و سازمان ملل شد.

منابع مطلع در گفت‌وگو با پایگاه خبری «ارم‌نیوز» اعلام کردند که این گفت‌وگوها در واشنگتن میان یک هیأت لبنانی و مقامات آمریکایی در حال برگزاری است و محور اصلی آن تثبیت وضعیت امنیتی در مرزهای لبنان با فلسطین اشغالی و اجرای کامل قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت است.

بر اساس این گزارش، سه محور اصلی در دستورکار این مذاکرات قرار دارد: خروج کامل رژیم صهیونیستی از پنج نقطه اشغالی در جنوب لبنان، آزادی اسیران لبنانی در زندان‌های رژیم، و آغاز روند ترسیم مرزهای زمینی میان دو طرف.

منابع لبنانی همچنین تاکید کردند که فشارهای آمریکا برای سوق دادن لبنان به سمت مذاکرات مستقیم با اسرائیل بسیار فشرده است، اما سران قوای سه‌گانه لبنان قاطعانه با این موضوع مخالفت کرده و تنها مذاکرات غیرمستقیم را قابل قبول می‌دانند؛ مشابه روندی که در سال ۲۰۲۲ برای تعیین مرزهای دریایی طی شد.

این منابع احتمال دادند که نتایج این گفت‌وگوها طی روزهای آینده روشن‌تر شود و روند گفت‌وگوهای غیرمستقیم میان لبنان و اسرائیل به‌طور رسمی آغاز گردد؛ مذاکراتی که هدف آن آزادی اسیران و ترسیم مرزهای زمینی خواهد بود.

بر اساس گزارش منابع دیپلماتیک غربی، نشانه‌هایی مبنی بر تمایل لبنان به آغاز این روند دیده می‌شود، به‌ویژه با حمایت رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر و پشتیبانی ارتش لبنان که تلاش دارد سیطره کامل خود را بر مرزها تثبیت کند.

این منابع غربی این تحرک را «گامی جسورانه» توصیف کرده‌اند که نشان‌دهنده تغییر در موضع رسمی لبنان است؛ به‌ویژه در شرایطی که دولت عون تلاش دارد تا اولویت خود را بر توقف تجاوزات اسرائیل متمرکز کند.

از نگاه این منابع، حمایت ارتش لبنان از این روند در کنار فشارهای اقتصادی و وضعیت انسانی در جنوب، احتمال آغاز مذاکرات غیرمستقیم را افزایش داده و ممکن است به کاهش تنش میان دو طرف منجر شود.

انتهای پیام/