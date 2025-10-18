به گزارش ایلنا به نقل از الشرق الاوسط، «جی دی ونس»، معاون رئیس جمهور آمریکا قصد دارد روز دوشنبه به اراضی اشغالی فلسطین سفر کند.

هدف از این سفر، بررسی پیشرفت در پرونده توافق بازگرداندن جنازه اسرای اسرائیلی در غزه و پایان جنگ در این باریکه است.

جی دی ونس درباره پیشرفت در مرحله دوم طرح دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا برای صلح درخصوص خلع سلاح حماس و برپایی حکومت جایگزین برای مدیریت غزه نیز رایزنی خواهد کرد.

انتهای پیام/