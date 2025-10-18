خبرگزاری کار ایران
اروپا به دنبال مقابله با نفوذ پوتین بر ترامپ

اروپا به دنبال مقابله با نفوذ پوتین بر ترامپ
کد خبر : 1701742
بلومبرگ گزارش داد که مقامات اروپایی در حال بررسی راه‌ها برای مقابله با اثرگذاری رئیس جمهور روسیه بر همتای آمریکایی هستند.

به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، بلومبرگ فاش کرد که مقامات اروپایی در حال بررسی راه‌هایی برای مقابله با نفوذ «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، بر «دونالد ترامپ» همتای آمریکایی‌ وی هستند.

این تلاش‌ها در حالی‌است که مقدمات دیدرا میان پوتین و ترامپ در مجارستان در حال انجام است.

بلومبرگ روزگذشته  -جمعه- گزارش داد که رهبران اروپایی پس از آخرین تماس تلفنی میان پوتین و ترامپ که تهدید به از بین رفتن تلاش‌های آنها برای تشدید فشار بر روسیه بر سر درگیری در اوکراین کرد، دوباره برای کسب کرسی در میز مذاکره می‌جنگند.

روسای جمهور روسیه و آمریکا  روز پنجشنبه هشتمین و طولانی‌ترین تماس تلفنی خود را از آغاز دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ انجام دادند که حدود دو ساعت و نیم به طول انجامید.

 

انتهای پیام/
