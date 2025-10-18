اروپا به دنبال مقابله با نفوذ پوتین بر ترامپ
بلومبرگ گزارش داد که مقامات اروپایی در حال بررسی راهها برای مقابله با اثرگذاری رئیس جمهور روسیه بر همتای آمریکایی هستند.
به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، بلومبرگ فاش کرد که مقامات اروپایی در حال بررسی راههایی برای مقابله با نفوذ «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، بر «دونالد ترامپ» همتای آمریکایی وی هستند.
این تلاشها در حالیاست که مقدمات دیدرا میان پوتین و ترامپ در مجارستان در حال انجام است.
بلومبرگ روزگذشته -جمعه- گزارش داد که رهبران اروپایی پس از آخرین تماس تلفنی میان پوتین و ترامپ که تهدید به از بین رفتن تلاشهای آنها برای تشدید فشار بر روسیه بر سر درگیری در اوکراین کرد، دوباره برای کسب کرسی در میز مذاکره میجنگند.
روسای جمهور روسیه و آمریکا روز پنجشنبه هشتمین و طولانیترین تماس تلفنی خود را از آغاز دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ انجام دادند که حدود دو ساعت و نیم به طول انجامید.