فیدان:
به یاری رساندن به مردم غزه ادامه میدهیم
وزیرخارجه ترکیه گفت که این کشور به تامین آذوقه برای غزه و همچنین امید دهی به مردم فلسطین ادامه میدهد.
به گزارش ایلنا به نقل آناتولی، «هاکان فیدان» وزیر خارجه ترکیه، روزگذشته -جمعه- گفت که این کشور به امدادرسانی به غزه جنگزده و امید دادن به مردم فلسطین ادامه خواهد داد.
فیدان در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با «یوهان وادفول» وزیرخارجه آلمان، گفت: «ترکیه همچنان نفسی برای غزه و امیدی برای فلسطین خواهد بود. ما همچنین به حمایت فعال از تلاشها برای بازسازی غزه ادامه خواهیم داد».
وزیرخارجه ترکیه اظهار داشت: «هر ساختمانی که در غزه ساخته میشود، حاصل وجدان جمعی بشریت خواهد بود. هدف نهایی ما اجرای راهحل دو کشوری و ایجاد خاورمیانهای است که علیرغم همه رنجها، در آن صلح و رفاه حاکم باشد».
دیپلمات ارشد ترکیهای افزود: «آنکارا بلافاصله پس از برقراری آتشبس، تلاشهای امدادی خود را افزایش داده است».
وی تاکید کرد که کمکهای بشردوستانه در غزه، باید بلندمدت و سیستماتیک باشد.