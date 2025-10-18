شمار کشته شدگان سیل مکزیک به ۷۲ تن رسید

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، مقامات مکزیک روز گذشته -جمعه- آمار جدید تلفات انسانی ناشی از سیل ویرانگر در این کشور را اعلام کردند.

بر اساس این آمار، در پی جاری شدن سیل در بخش‌های شرقی و مرکزی مکزیک، تا روز جمعه، ۷۲ تن در این کشور کشته و ۴۸ نفر نیز مفقود شده‌اند.

بر اساس گزارش بیشترین آسیب‌ها به «وراکروز» در شرق این کشور وارد شده که در آن ۳۲ تن کشته شدند و چندین منطقه کماکان در ویرانی هستند.

بر اساس گزارش‌ها عملیات‌های امدادی در مناطقه آسیب دیده در حال انجام است و نیروهای امدادی در این مناطق مستقر هستند.

انتظار می‌رود «کلودیا شینبائوم» رئیس جمهور مکزیک، به در هفته جاری به مناطق آسیب دیده سفر کند.

