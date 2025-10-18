خبرگزاری کار ایران
شمار کشته شدگان سیل مکزیک به ۷۲ تن رسید

شمار کشته شدگان سیل مکزیک به ۷۲ تن رسید
جاری شدن سیل در مکزیک تاکنون ۷۲ کشته و ۴۸ مفقود بر جای گذاشته است.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، مقامات مکزیک  روز گذشته -جمعه- آمار جدید تلفات انسانی ناشی از سیل ویرانگر در این کشور را اعلام کردند.

بر اساس این آمار، در پی جاری شدن سیل در بخش‌های شرقی و مرکزی مکزیک، تا روز جمعه، ۷۲ تن  در این کشور کشته و ۴۸ نفر نیز مفقود شده‌اند.

بر اساس گزارش بیشترین  آسیب‌ها به «وراکروز» در شرق این کشور وارد شده که در آن  ۳۲ تن کشته شدند و چندین منطقه کماکان در ویرانی   هستند.

بر اساس گزارش‌ها عملیات‌های امدادی در مناطقه آسیب دیده در حال انجام است و نیروهای امدادی در این مناطق مستقر هستند.

انتظار می‌رود «کلودیا شینبائوم» رئیس جمهور مکزیک، به در هفته جاری به مناطق آسیب دیده سفر کند.

 

 

 

