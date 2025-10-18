حماس:
به تعهدات خود در اجرای توافق آتشبس پایبندیم
جنبش حماس اعلام کرد که به اجرای تعهدات خود در چهارچوب آتشبس متعهد است.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، جنبش مقاومت فلسطین، حماس، امروز- شنبه- تایید کرد با انتقال اجساد اسرای اسرائیلی، به انجام تعهدات خود در اجرای توافق آتشبس ادامه خواهد داد.
«حازم قاسم» سخنگوی جنبش حماس گفت: «حماس به تلاش برای اجرای تمام روند تبادل ادامه میدهد».
وی اشاره کرد: «همچنان از همه طرفها خواسته خواهد شد تا اشغالگران را به پایبندی به توافق و توقف نقضهای آن، از جمله کشتارهای روزانه و عدم اجازه ورود کمکهای کافی به نوار غزه، تحت فشار قرار دهند».