به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، جنبش مقاومت فلسطین، حماس، امروز- شنبه- تایید کرد با انتقال اجساد اسرای اسرائیلی، به انجام تعهدات خود در اجرای توافق آتش‌بس ادامه خواهد داد.

«حازم قاسم» سخنگوی جنبش حماس گفت: «حماس به تلاش برای اجرای تمام روند تبادل ادامه می‌دهد».

وی اشاره کرد: «همچنان از همه طرف‌ها خواسته خواهد شد تا اشغالگران را به پایبندی به توافق و توقف نقض‌های آن، از جمله کشتارهای روزانه و عدم اجازه ورود کمک‌های کافی به نوار غزه، تحت فشار قرار دهند».

