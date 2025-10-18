برگزاری تظاهرات گسترده در آمریکا علیه ترامپ

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، انتظار می‌رود شمار کثیری از مردم آمریکا امروز -شنبه- در راهپیمایی‌هایی از نیویورک تا سانفرانسیسکو علیه سیاست‌های «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهوری این کشور در روزی که توسط جنبش «بدون پادشاه» در سراسر کشور سازماندهی شده است، شرکت کنند.

جنبش «بدون پادشاه» که خواستار این راهپیمایی است، در شعار انتخاباتی خود عنوان کرده است: «رئیس جمهور معتقد است که قدرت او مطلق است. اما در آمریکا، ما هیچ پادشاهی نداریم و تسلیم هرج و مرج، فساد و ظلم نخواهیم شد.»

بیش از ۲۷۰۰ تظاهرات برای روز شنبه در شهرهای بزرگ ایالات متحده و همچنین در شهرهای کوچک در ایالت‌های تحت کنترل جمهوری‌خواهان و در نزدیکی محل اقامت رئیس جمهور در مار-آ-لاگو در فلوریدا، جایی که او آخر هفته را در آنجا می‌گذراند، برنامه‌ریزی شده است.

سازمان‌دهندگان می‌گویند انتظار دارند میلیون‌ها نفر در این راهپیمایی شرکت کنند.

