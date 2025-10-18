آکسیوس گزارش داد:
ویتکاف یکشنبه برای پیگیری توافق غزه راهی منطقه میشود
فرستاده ویژه آمریکا به منطقه، فردا یکشنبه در میان تنشهای فزاینده بر سر نحوه چگونگی اجرای توافق آتش بین حماس و رژیم صهیونیستی، راهی خاورمیانه میشود تا بر اجرای این توافقنامه نظارت کند.
به گزارش ایلنا به نقل از بلومبرگ، آکسیوس به نقل از منابع آگاه گزارش داد که « استیو ویتکاف»، فرستاده رئیسجمهور آمریکا به منطقه فردا - یکشنبه-، برای پیگیری اجرای توافق آتشبس در نوار غزه، راهی خاورمیانه خواهد شد.
به گزارش بلومبرگ، اهمیت این سفر پس از اجرای مرحله نخست توافق است که شامل آزادی ۲۰ اسیر اسرائیلی، آزادی حدود دو هزار اسیر فلسطینی و عقبنشینی اولیه اسرائیل از بخشهایی از نوار غزه بود.
با این همه، بحران میان تل آویو و جنبش حماس بر سر تحویل اجساد بازداشتشدگان اسرائیلی ادامه دارد.
به نوشته آکسیوس، این توافق همچنان بسیار شکننده است و تنشها به دلیل ادعاهای اسرائیل مبنی بر کُند کردن روند بازگرداندن اجساد اسرا توسط حماس، رو به افزایش است.