به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، خبرگزاری بلومبرگ به نقل از مقامات ترکیه اعلام کرد آنکارا در حال برنامه ریزی برای مجهز کردن سوریه به تجهیزات نظامی و امضای قراردادی است که به ترکیه اجازه دهد افراد مسلح کُرد را در سراسر مرز ترکیه و سوریه هدف قرار دهد.

مقامات ترکیه گفتند طرح صدور سلاح از ترکیه به سوریه شامل صدور خودروهای زرهی، پهپادها، توپخانه، موشک و سامانه های پدافندی به سوریه ظرف چند هفته آینده است.

این تجهیزات در شمال سوریه مستقر خواهند شد تا از دامن زدن به تنش با اسرائیل در جنوب غرب سوریه پرهیز شود.

