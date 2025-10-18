خبرگزاری کار ایران
دیدار «پرتنش» ترامپ و زلنسکی؛ آمریکا تحویل موشک‌های تاماهاوک به اوکراین را متوقف کرد

دیدار «پرتنش» ترامپ و زلنسکی؛ آمریکا تحویل موشک‌های تاماهاوک به اوکراین را متوقف کرد
پایگاه آمریکایی «آکسیوس» فاش کرد که رئیس‌جمهور آمریکا تصمیم گرفته فعلا موشک‌های دوربرد تاماهاوک را به اوکراین تحویل ندهد؛ موشک‌هایی که می‌توانست توان کی‌یف را در جنگ علیه روسیه تقویت کند.

به گزارش ایلنا، پایگاه آمریکایی آکسیوس، بامداد امروز- شنبه- فاش کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در دیدار با همتای اوکراینی خود، ولودیمیر زلنسکی، از تحویل موشک‌های دوربرد تاماوهاک به اوکراین خودداری کرده است.

بر اساس این گزارش، ترامپ در دیداری که منابع آن را «متشنج و پرتنش» توصیف کرده‌اند، به زلنسکی گفته است که فعلا قصد ندارد این موشک‌ها را در اختیار کی‌یف قرار دهد.

به گفته این منابع، زلنسکی امیدوار بود پس از سفر به واشنگتن، با تضمین دریافت تسلیحات جدید خاک آمریکا را ترک کند، اما ترامپ که یک روز پیش از این دیدار گفت‌وگویی طولانی با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه داشته، در فضایی کاملا متفاوت حاضر شد.

ترامپ در این دیدار تاکید کرده است که اولویت کنونی او «دیپلماسی» است و ارسال موشک‌های تاماهاوک به اوکراین می‌تواند روند تلاش‌ها برای حل سیاسی بحران را تضعیف کند.

رئیس‌جمهور آمریکا پیشتر نیز با اشاره به خطرناک بودن این موشک‌ها، گفته بود که تحویل آن‌ها به اوکراین موجب تشدید تنش در منطقه خواهد شد.

اوکراین در هفته‌های اخیر از واشنگتن خواسته است موشک‌های دوربرد تاماوهاک را در اختیار خود قرار دهد، با این استدلال که این تسلیحات می‌توانند به کی‌یف کمک کنند تا با افزایش فشار، روسیه را وادار به پایان دادن به تهاجم سه‌ونیم‌ساله خود کنند.

یوری اوشاکوف، دستیار کاخ کرملین روز پنجشنبه اعلام کرد که ولادیمیر پوتین به دونالد ترامپ هشدار داده است که ارسال موشک‌های تاماهاوک به اوکراین می‌تواند روند صلح و روابط آمریکا و روسیه را به شدت آسیب‌زده کند.

برد موشک‌های تاماهاوک حدود ۲۵۰۰ کیلومتر است و این سلاح‌ها به اوکراین امکان می‌دهد اهدافی از جمله پالایشگاه‌های نفت را حتی در بخش آسیایی روسیه مورد هدف قرار دهد.

گفتنی است که  پوتین در فوریه ۲۰۲۲ دستور حمله‌ای گسترده به اوکراین را صادر کرد و آن را «عملیات ویژه نظامی» برای غیرنظامی‌سازی این کشور و جلوگیری از گسترش ناتو توصیف کرده بود.

 

