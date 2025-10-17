پکن:
از حل مسالمتآمیز بحران اوکراین حمایت میکنیم
سخنگوی وزارت خارجه چین اظهار داشت که پکن از تمام تلاشها برای حل مسالمتآمیز بحران اوکراین حمایت میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «لین جیان»، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد نشست احتمالی روسیه و آمریکا در مجارستان اظهار داشت که پکن از تمام تلاشها برای حل مسالمتآمیز بحران اوکراین حمایت میکند.
جیان گفت: «چین از تمام تلاشها برای پیشبرد حل مسالمتآمیز بحران حمایت میکند و از حفظ ارتباط بین روسیه و ایالات متحده، بهبود روابط بین آنها و پیشبرد حل و فصل سیاسی بحران اوکراین استقبال میکند.»
«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، روز پنجشنبه اعلام کرد که گفتوگوی تلفنی بسیار مفیدی با همتای روسی خود، «ولادیمیر پوتین»، داشته است.