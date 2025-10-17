خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پکن:

از حل مسالمت‌آمیز بحران اوکراین حمایت می‌کنیم

از حل مسالمت‌آمیز بحران اوکراین حمایت می‌کنیم
کد خبر : 1701155
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی وزارت خارجه چین اظهار داشت که پکن از تمام تلاش‌ها برای حل مسالمت‌آمیز بحران اوکراین حمایت می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «لین جیان»، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد نشست احتمالی روسیه و آمریکا در مجارستان اظهار داشت که پکن از تمام تلاش‌ها برای حل مسالمت‌آمیز بحران اوکراین حمایت می‌کند.

جیان گفت: «چین از تمام تلاش‌ها برای پیشبرد حل مسالمت‌آمیز بحران حمایت می‌کند و از حفظ ارتباط بین روسیه و ایالات متحده، بهبود روابط بین آنها و پیشبرد حل و فصل سیاسی بحران اوکراین استقبال می‌کند.»

«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، روز پنجشنبه اعلام کرد که گفت‌وگوی تلفنی بسیار مفیدی با همتای روسی خود، «ولادیمیر پوتین»، داشته است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ