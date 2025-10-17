به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «لین جیان»، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد نشست احتمالی روسیه و آمریکا در مجارستان اظهار داشت که پکن از تمام تلاش‌ها برای حل مسالمت‌آمیز بحران اوکراین حمایت می‌کند.

جیان گفت: «چین از تمام تلاش‌ها برای پیشبرد حل مسالمت‌آمیز بحران حمایت می‌کند و از حفظ ارتباط بین روسیه و ایالات متحده، بهبود روابط بین آنها و پیشبرد حل و فصل سیاسی بحران اوکراین استقبال می‌کند.»

«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، روز پنجشنبه اعلام کرد که گفت‌وگوی تلفنی بسیار مفیدی با همتای روسی خود، «ولادیمیر پوتین»، داشته است.

