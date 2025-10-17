اوربان: با پوتین تلفنی رایزنی خواهم‌ کرد

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ویکتور اوربان»، نخست وزیر مجارستان، گفت که قصد دارد با «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، در مورد دیدار آتی خود با «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا در بوداپست گفت‌وگو کند.

وی گفت: «دیشب با رئیس جمهور آمریکا تلفنی صحبت کردم. و امروز صبح با رئیس جمهور پوتین نیز صحبت خواهم کرد.»

اوربان ابراز امیدواری کرد که مذاکرات آتی بین دو رهبر در پایتخت مجارستان به گامی مهم در جهت حل و فصل مناقشه اوکراین تبدیل شود.

