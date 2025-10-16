فرجی راد در گفتوگو با ایلنا تشریح کرد:
پیامدهای ارسال موشکهای تاماهاوک به اوکراین
استاد ژئوپلیتیک گفت: تشدید فشار از سوی رئیسجمهوری آمریکا به اوکراین ممکن است اوضاع را از کنترل خارج کند.
عبدالرضا فرجی راد، استاد ژئوپلیتیک در تشریح پیامدهای ارسال احتمالی موشکهای تاماهاوک آمریکا به اوکراین در گفتوگو با ایلنا اظهار کرد: دونالد ترامپ حدوداً بیش از یک ماه است موضع تندتری نسبت به روسیه و پوتین اتخاذ کرده است و در مقابل، پوتین تلاش میکند موضع خیلی تندی نداشته باشد. او طرحها و تلاشهای ترامپ را تحسین کرده و میکوشد مدیریت کند، اما واقعیت این است که ترامپ دنبال پایان دادن به جنگ در اوکراین از طریق مذاکره است. از طریق فشار و تحقیر رئیسجمهوری اوکراین در کاخ سفید و نیز درخواستهایی مانند پذیرفتن مناطقی که روسها تصرف کردهاند، نتوانست نتیجه بگیرد. حتی آوردن پوتین به آلاسکا و پهن کردن فرش قرمز هم نتوانست او را قانع کند.
وی ادامه داد: ترامپ اصرار دارد که تمام منطقه دونتسک و لوهانسک را به تصرف دربیاورند؛ من معتقدم او باور دارد که باید در کییف دولتی روی کار آید که با روسیه رابطه خوبی داشته باشد یا دستکم بیطرف باشد. موضع اوکراین در مدت یکی–دو ماهی که روابط ترامپ و پوتین تیره شده، تقویت شده و پهپادهای اوکراینی حملاتشان را به داخل روسیه افزایش دادهاند؛ بهگونهای که حدود ۷۵ درصد مخازن سوختی روسیه (چه در نزدیکی مناطق جنگی و چه در مناطق دورتر) طی این حملات آسیب دیدهاند. این موفقیتهای نسبی باعث تشویق غرب، چه ناتو و چه اروپا و چه حتی بخشی از حلقه ترامپ که مواضعش به مواضع اروپاییها نزدیکتر بود، شده تا فشار بیشتری بر پوتین وارد کنند. هدف ترامپ از فراهم کردن موشکهای تاماهاوک این است که صدمات وارد شده از سوی اوکراین به داخل روسیه شدت یابد تا پوتین مجبور به امتیازدهی یا قبول آتشبس مرحلهای شود.
سفیر پیشین ایران در نروژ تصریح کرد: تصور نمیکنم که با این اقدامِ هماهنگ اروپا و آمریکا، پوتین حاضر شود از این مناطق شرقی که برای خودش متصور بوده صرفنظر کند. بنابراین این سیاست میتواند تشدید جنگ را به دنبال داشته باشد و خطرات بیشتری برای روسیه و اروپا ایجاد کند. ناگزیر باید در نظر داشت که تمرینها و مانورهای پهپادی روسیه علیه آلمان، لهستان و برخی شهرهای اروپایی نیز میتواند پیشدرآمدی باشد تا پوتین هشدار دهد که «اگر تحرکات خود را تشدید کنید و ما را تحت فشار بگذارید، ممکن است به حوزه نفوذ ناتو تعرض کنیم». بنابراین تشدید فشار از سوی ترامپ ممکن است اوضاع را از کنترل خارج کند. اگر روسیه تضعیف شود، متحدانش ( از چین گرفته تا کرهشمالی و دیگران) بیکار نمینشینند و احتمالاً کمکهای بیشتری به روسیه خواهند فرستاد؛ یعنی حوزه درگیری گستردهتر خواهد شد و خطرات افزایش مییابد و این با شعارهای صلحطلبانه ترامپ ناسازگار است.
وی ادامه داد: به نظر من ممکن است در حد محدود شاهد تحویل موشکهای تاماهاوک به اوکراین باشیم، اما احتمال گستردهتر شدن جنگ نیز وجود دارد! مثلاً بلاروس ممکن است مجبور به ورود به درگیری شود یا پوتین برای ارسال پیام اخطار، بخشهایی از مولداوی با جمعیت روستبار را هدف قرار دهد اینها مسائلی هستند که ممکن است اتفاق بیفتند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: عملاً این تغییر مواضع بیشتر روی موازنه میدانی تأثیر میگذارد، اما قطعاً سرریزهایی هم در سطح دیپلماسی خواهد داشت. در یک–دو ماه گذشته تنشهای سیاسی میان ترامپ و پوتین زمینهساز این شرایط بوده و ارتباطات کاهش یافته اما پوتین تلاش میکند ترامپ را عصبانی نکند و بعضاً حرفهای تند زده میشود. بهطور کلی راهی که ترامپ در پیش گرفته، راهی نیست که بهسادگی به پایان جنگ بینجامد؛ او میخواهد با فشار سیاسی و نظامی پوتین را وادار به قبول آتشبس کند. اما اگر واقعاً خواهان صلح است، باید دوباره سراغ مذاکره برود، زیرا بخشهایی که روسها تصرف کردهاند (از جمله شبهجزیره کریمه و بخشهای وسیعی از مناطق شرقی) تا اینجا به اوکراین بازگردانده نخواهد شد مگر اینکه امتیازات بزرگی به پوتین داده شود یا گذشتن از بخشی از خواستهها یا دریافت امتیازات سیاسی و اقتصادی بزرگ که به روسیه امکان دهد در داخل هم توجیه کند. در غیر این صورت، با توجه به شرایط تبلیغاتی و فشار داخلی در روسیه، پوتین ممکن است نتواند ناگهان دست از این مناطق بکشد.