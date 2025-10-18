خبرگزاری کار ایران
رویترز:

گذرگاه رفح دوشنبه بازگشایی می‌شود

سفارت فلسطین در مصر اعلام کرد که گذرگاه رفح دوشنبه بازگشایی می‌شود.

به گزارش ایلنا، سفارت فلسطین در مصر اعلام کرد که گذرگاه رفح دوشنبه بازگشایی می‌شود.

این سفارتخانه افزود که بازگشایی گذرگاه رفح به فلسطینیان مقیم مصر اجازه بازگشت به نوار غزه را می‌دهد. 

سفارت مصر در اطلاعیه‌ای که در صفحه فیس‌بوک خود منتشر کرد، از تمامی افرادی که قصد سفر دارند خواست تا از پیش ثبت‌نام کنند.

در این اطلاعیه همچنین آمده است که سفارت «با شهروندان در تماس خواهد بود و زمان‌ها و مکان‌های تجمع برای آماده‌سازی به‌منظور حرکت به‌سوی گذرگاه مرزی رفح را اعلام خواهد کرد».

 

 

 

