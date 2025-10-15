منابع عبری فاش کردند:
بازگشت کنترل گذرگاه رفح به فلسطینیان و کاهش نفوذ حماس
رسانههای عبری جزئیات آینده گذرگاه رفح میان مصر و غزه پس از پایان اشغال اسرائیل و در چارچوب طرح ترامپ برای پایان جنگ را منتشر کردند.
به گزارش ایلنا، کانال « i24» تلویزیون عبری، روز گذشته اعلام کرد که سرهنگ احمد حموده، از فرماندهان ارشد دستگاه امنیت ریاست فلسطین و از نزدیکان محمود عباس، بهعنوان مسئول مدیریت طرف فلسطینی گذرگاه رفح منصوب شده است. او توسط تیمی از مأموران پلیس فلسطینی که در مصر آموزش دیدهاند، همراهی خواهد شد.
این تلویزیون به نقل از منابع فلسطینی و اسرائیلی اعلام کرد که حموده ۵۲ ساله با تجربه امنیتی از سال ۲۰۰۵، بر فعالیتهای گذرگاه نظارت خواهد کرد. این گذرگاه از ماه مه ۲۰۲۴ پس از عملیات نظامی اسرائیل در بخش فلسطینی، بسته بود.
یک مقام اسرائیلی به i24 گفت: «این انتصاب، کنترل را به فلسطینیها بازمیگرداند و نفوذ حماس در منطقه مرزی را کاهش میدهد.»
تیم امنیتی شامل حدود ۵۰ مامور فلسطینی است که از فوریه ۲۰۲۵ در آکادمی پلیس قاهره تحت آموزشهای فشرده مصری در زمینه مبارزه با قاچاق و بازرسی الکترونیکی قرار گرفتهاند.
i24 همچنین گزارش داد که گذرگاه رفح به تدریج باز خواهد شد و روزانه ۵۰۰ کامیون کمکهای انسانی تحت نظارت سازمان ملل برای اطمینان از عدم استفاده نظامی از آن، وارد غزه خواهد شد.
این خبر پس از اجلاس صلح شرمالشیخ اعلام شد، جایی که مصر برای توقف جنگ غزه میانجیگری کرد و اسرائیل با قبول عقبنشینی تدریجی از این باریکه و اسرای فلسطینی را آزاد کرد.
گذرگاه رفح، به عنوان تنها شریان حیاتی غزه، خارج از کنترل مستقیم اسرائیل است و از سال ۲۰۲۳ بارها بسته شده؛ طبق گزارش سازمان ملل، کمکهای انسانی از این گذرگاه در سال ۲۰۲۴ تا ۸۰ درصد کاهش یافته است.