خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نامزد شهرداری نیویورک:

مالیات‌های مردم آمریکا هزینه نسل‌کشی را تأمین کرد

مالیات‌های مردم آمریکا هزینه نسل‌کشی را تأمین کرد
کد خبر : 1699737
لینک کوتاه کپی شد.

نامزد انتخابات شهرداری نیویورک از حمایت ایالات متحده از اسرائیل انتقاد کرده و تأکید کرد که مالیات‌های مردم آمریکا «تأمین‌کننده هزینه نسل‌کشی» بوده است.

به گزارش ایلنا به نقل از فاکس نیوز، «زهران ممدانی» نامزد انتخابات شهرداری نیویورک از حمایت ایالات متحده از اسرائیل انتقاد کرده و تأکید کرد که مالیات‌های مردم آمریکا «تأمین‌کننده هزینه نسل‌کشی» بوده است.

ممدانی در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «صحنه‌های امروز از اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها عمیقاً تأثیرگذار است؛ آزادی گروگان‌های اسرائیلی و دیدار دوباره خانواده‌هایی که سال‌ها در ترس، عدم اطمینان و شکنجه زیسته بودند، و نخستین روزهای غزه بدون بمباران بی‌امان اسرائیل، در حالی که خانواده‌ها به میان ویرانه‌ها بازمی‌گردند و عزیزانشان از بازداشت آزاد می‌شوند».

این سیاستمدار دموکرات افزود که نشانه‌ای از «روزنه امید» برای دوام آتش‌بس پدیدار شده است؛ امری که می‌تواند «تسکینی برای میلیون‌ها شهروند نیویورک باشد که در سال‌های گذشته رنج و درد را احساس کرده‌اند».

ممدانی تأکید کرد: «ما شاهد بودیم که مالیات‌های ما هزینه نسل‌کشی را تأمین کرده است. بهای اخلاقی و انسانی این مسأله لکه‌ای ماندگار خواهد بود و مستلزم پاسخ‌گویی و بازنگری واقعی در وجدان جمعی و سیاست‌های دولت ماست».

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ