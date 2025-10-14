نامزد شهرداری نیویورک:
مالیاتهای مردم آمریکا هزینه نسلکشی را تأمین کرد
نامزد انتخابات شهرداری نیویورک از حمایت ایالات متحده از اسرائیل انتقاد کرده و تأکید کرد که مالیاتهای مردم آمریکا «تأمینکننده هزینه نسلکشی» بوده است.
به گزارش ایلنا به نقل از فاکس نیوز، «زهران ممدانی» نامزد انتخابات شهرداری نیویورک از حمایت ایالات متحده از اسرائیل انتقاد کرده و تأکید کرد که مالیاتهای مردم آمریکا «تأمینکننده هزینه نسلکشی» بوده است.
ممدانی در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «صحنههای امروز از اسرائیلیها و فلسطینیها عمیقاً تأثیرگذار است؛ آزادی گروگانهای اسرائیلی و دیدار دوباره خانوادههایی که سالها در ترس، عدم اطمینان و شکنجه زیسته بودند، و نخستین روزهای غزه بدون بمباران بیامان اسرائیل، در حالی که خانوادهها به میان ویرانهها بازمیگردند و عزیزانشان از بازداشت آزاد میشوند».
این سیاستمدار دموکرات افزود که نشانهای از «روزنه امید» برای دوام آتشبس پدیدار شده است؛ امری که میتواند «تسکینی برای میلیونها شهروند نیویورک باشد که در سالهای گذشته رنج و درد را احساس کردهاند».
ممدانی تأکید کرد: «ما شاهد بودیم که مالیاتهای ما هزینه نسلکشی را تأمین کرده است. بهای اخلاقی و انسانی این مسأله لکهای ماندگار خواهد بود و مستلزم پاسخگویی و بازنگری واقعی در وجدان جمعی و سیاستهای دولت ماست».