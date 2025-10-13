به گزارش ایلنا، «مارک کارنی» نخست‌وزیر کانادا نشست شرم‌الشیخ را «فصلی تازه و مهم» توصیف کرد.

کارنی در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «تمرکز ما بر گام‌های بعدی برای صلح و امنیت در خاورمیانه است، از جمله اطمینان از رساندن فوری کمک‌های حیاتی به نیازمندان».

توافق برای برقراری آتش‌بس در غزه ساعاتی پیش به امضای «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا و کشورهایی که به عنوان میانجی در این توافق مشارکت داشتند، رسید.

