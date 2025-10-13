به گزارش ایلنا، «مهدی المشاط»، رئیس شورای عالی سیاسی یمن، از مواضع شجاعانه و افتخارآمیز آزادگان جهان که در مقابل جنایت نسل‌کشی و گرسنگی دادن به مردم غزه ایستادند، تقدیر کرد.

المشاط همچنین از فداکاری همه آزادگان که در کنار مردم فلسطین ایستاده‌اند، از جمله حزب‌الله، آزادگان عراق و ایران، قدردانی کرد.

وی بر لزوم اتخاذ موضع قاطع عربی و اسلامی در برابر تجاوزات رژیم اشغالگر علیه منطقه تأکید کرد.

