مهدی المشاط:
از فدارکاری ایران، عراق و حزبالله برای ایستادگی در کنار فلسطین تقدیر میکنیم
رئیس شورای عالی سیاسی یمن، از مواضع شجاعانه و افتخارآمیز آزادگان جهان که در مقابل جنایت نسلکشی و گرسنگی دادن به مردم غزه ایستادند، تقدیر کرد.
به گزارش ایلنا، «مهدی المشاط»، رئیس شورای عالی سیاسی یمن، از مواضع شجاعانه و افتخارآمیز آزادگان جهان که در مقابل جنایت نسلکشی و گرسنگی دادن به مردم غزه ایستادند، تقدیر کرد.
المشاط همچنین از فداکاری همه آزادگان که در کنار مردم فلسطین ایستادهاند، از جمله حزبالله، آزادگان عراق و ایران، قدردانی کرد.
وی بر لزوم اتخاذ موضع قاطع عربی و اسلامی در برابر تجاوزات رژیم اشغالگر علیه منطقه تأکید کرد.