خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نواف:

به‌رغم پایبندی به توافق نوامبر، همچنان شاهد حملات اسرائیل هستیم

به‌رغم پایبندی به توافق نوامبر، همچنان شاهد حملات اسرائیل هستیم
کد خبر : 1699681
لینک کوتاه کپی شد.

نخست‌وزیر لبنان، اعلام کرد که در حالی که دولت وی به مفاد اعلامیه توقف عملیات خصمانه ماه نوامبر گذشته پایبند است، این کشور همچنان شاهد حملات رژیم صهیونیستی است.

به گزارش اینا به نقل از المیادین، «نواف سلام»، نخست‌وزیر لبنان، اعلام کرد که در حالی که دولت وی به مفاد اعلامیه توقف عملیات خصمانه ماه نوامبر گذشته پایبند است، این کشور همچنان شاهد حملات رژیم صهیونیستی است.

وی از برادران و دوستان منطقه‌ای و بین‌المللی خواست در توقف این تجاوزها و عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان با دولت این کشور همکاری کنند.

سلام همچنین از مقاومت فلسطینیان در غزه تقدیر و از تلاش‌های دیپلماتیک میانجی‌گران برای توقف جنگ قدردانی کرد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ