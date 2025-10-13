نواف:
بهرغم پایبندی به توافق نوامبر، همچنان شاهد حملات اسرائیل هستیم
نخستوزیر لبنان، اعلام کرد که در حالی که دولت وی به مفاد اعلامیه توقف عملیات خصمانه ماه نوامبر گذشته پایبند است، این کشور همچنان شاهد حملات رژیم صهیونیستی است.
وی از برادران و دوستان منطقهای و بینالمللی خواست در توقف این تجاوزها و عقبنشینی نیروهای اسرائیلی از خاک لبنان با دولت این کشور همکاری کنند.
سلام همچنین از مقاومت فلسطینیان در غزه تقدیر و از تلاشهای دیپلماتیک میانجیگران برای توقف جنگ قدردانی کرد.