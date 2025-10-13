ترامپ و میانجیگران، توافق صلح غزه را امضا کردند
رئیسجمهوری آمریکا و میانجیگران، توافقی که با هدف پایان دادن به جنگ غزه تنظیم شده است را امضا کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از سیبیاس، «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا توافقی که با هدف پایان دادن به جنگ غزه تنظیم شده است را امضا کرد.
این مراسم در شهر شرمالشیخ، محل برگزاری نشست بینالمللی، برگزار شد.
نمایندگان مصر، قطر و ترکیه که بهعنوان میانجی در مذاکرات حضور داشتند نیز این توافق را امضا کردند.
ترامپ پس از مراسم، همراه با دیگر رهبران جهان برای انجام گفتوگوهای خصوصی وارد اتاقی جداگانه شد.
انتظار میرود وی طی چند ساعت آینده سخنرانی خود را درباره این توافق ایراد کند.