ادعاهای ضدایرانی ترامپ در شرم‌الشیخ
کد خبر : 1699637
رئیس‌جمهوری آمریکا با تکرار برخی یاوه‌سرایی‌ها مدعی شد که روند توافق آتش بس در غزه با حمله آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران آغاز شد.

به گزارش ایلنا، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا با تکرار برخی یاوه‌سرایی‌ها مدعی شد که روند توافق آتش بس در غزه با حمله آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران آغاز شد.

وی که با شبکه خبری «فاکس نیوز» گفت‌وگو می‌کرد، برخی ادعاهای بی‌اساس درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران را تکرار کرده و افزود: «اگر ایران مجهز به سلاح هسته‌ای بود، توافق غزه اتفاق نمی‌افتاد».

ترامپ در ادامه تأکید کرد: «می‌خواهم با ایران به توافق دست یابم» و خاطرنشان کرد که «خاورمیانه اکنون در دوره‌ای بسیار متمایز و ویژه قرار دارد».

وی با بیان این‌که «ایران به زودی با طرح صلح در خاورمیانه همراه خواهد شد»، افزود: «مایلم وقتی آماده گفت‌وگو شدند، تحریم‌ها را لغو کنم».

رئیس‌جمهوری آمریکا افزود: «در غزه آوار و ویرانی‌های بسیاری وجود دارد و این منطقه به یک عملیات پاکسازی گسترده نیاز دارد».

ترامپ همچنین اعلام کرد که مذاکرات درباره مرحله دوم توافق غزه آغاز شده است.

