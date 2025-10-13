به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، نخست وزیر عراق اعلام کرد در صورت حضور نخست‌وزیراسرائیل، در اجلاس شرم‌الشیخ شرکت نمی‌کند.

یک منبع ارشد به خبرگزاری رسمی عراق (واع) گفت «محمد شیاع السودانی» نخست وزیر عراق به طرف‌های مصری و آمریکایی اعلام کرده است که در صورت حضور «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در اجلاس شرم‌الشیخ مصر درباره غزه، در این اجلاس شرکت نخواهد کرد.

واع گزارش کرد السودانی اعلام کرده است که این موضع قاطع عراق است.

