خنثیسازی یک اقدام تروریستی در مسکو
سرویس امنیت فدرال روسیه از خنثیسازی عملیات تروریستی علیه یک مقام ارشد وزارت دفاع این کشور خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، سرویس خبری امنیت فدرال روسیه از خنثیسازی غملیات خرابکارانه در مسکو خبر داد.
این سرویس در گفتوگو با خبرگزاری تاس اعلام کرد: « ماموران سرویس امنیت فدرال یک حمله تروریستی در مسکو را که هدف آن یک مقام عالی رتبه وزارت دفاع روسیه بود، خنثی کردند».
بر اساس گزارش: «سرویس امنیتی از یک اقدام خرابکارانه و تروریستی علیه یکی از افسران ارشد وزارت دفاع روسیه که توسط سرویسهای ویژه اوکراین با هماهنگی رهبران سازمان تروریستی بینالمللی داعش سازماندهی شده بود، جلوگیری کرده است».
به گفته این سرویس، چهار مظنون مرتبط با این توطئه، از جمله یک تبعه اهل یک کشور آسیای مرکزی، دستگیر شدهاند.