تلآویو: اجساد شماری از اسرای اسرائیلی امروز تحویل داده میشوند
تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که اجساد تعدادی از اسرای صهیونیست امروز تحویل داده میشوند.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که اجساد تعدادی از اسرای صهیونیست بعد از ظهر امروز از سوی نیروهای مقاومت تحویل داده خواهند شد.
بر اساس این گزارش، اسرای صهیونیست مذکور در جریان حملات وحشیانه اشغالگران به نوار غزه کشته شدهاند.
نیروهای مقاومت فلسطین امروز طی ۲ مرحله ۲۰ اسیر صهیونیست را تحویل تیم صلیب سرخ دادند.