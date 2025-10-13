خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استارمر:

بریتانیا نقش رهبری را در تلاش‌های بازسازی غزه ایفا خواهد کرد

بریتانیا نقش رهبری را در تلاش‌های بازسازی غزه ایفا خواهد کرد
کد خبر : 1699363
لینک کوتاه کپی شد.

نخست‌وزیر بریتانیا، تأیید کرد که کشورش نقش رهبری در تلاش‌های بازسازی غزه ایفا خواهد کرد و یک بسته کمک‌های بشردوستانه به ارزش ۲۰ میلیون پوند ارائه خواهد داد.

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «کی‌یر استارمر»، نخست‌وزیر بریتانیا، تأیید کرد که کشورش نقش رهبری در تلاش‌های بازسازی غزه ایفا خواهد کرد و یک بسته کمک‌های بشردوستانه به ارزش ۲۰ میلیون پوند ارائه خواهد داد.

طبق بیانیه‌ای که توسط دولت بریتانیا منتشر شده است، نخست‌وزیر در مراسم امضای طرح صلح غزه در مصر، تعهد دولت خود را برای ایفای نقش رهبری در تسریع بازسازی غزه، با همکاری شرکای بین‌المللی، اعلام خواهد کرد.

در این بیانیه توضیح داده شده است که این طرح شامل یک بسته کمک‌های بشردوستانه ۲۰ میلیون پوندی با هدف تأمین آب، فاضلاب و خدمات بهداشتی ضروری برای ده‌ها هزار غیرنظامی در نوار غزه است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ