استارمر:
بریتانیا نقش رهبری را در تلاشهای بازسازی غزه ایفا خواهد کرد
به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «کییر استارمر»، نخستوزیر بریتانیا، تأیید کرد که کشورش نقش رهبری در تلاشهای بازسازی غزه ایفا خواهد کرد و یک بسته کمکهای بشردوستانه به ارزش ۲۰ میلیون پوند ارائه خواهد داد.
طبق بیانیهای که توسط دولت بریتانیا منتشر شده است، نخستوزیر در مراسم امضای طرح صلح غزه در مصر، تعهد دولت خود را برای ایفای نقش رهبری در تسریع بازسازی غزه، با همکاری شرکای بینالمللی، اعلام خواهد کرد.
در این بیانیه توضیح داده شده است که این طرح شامل یک بسته کمکهای بشردوستانه ۲۰ میلیون پوندی با هدف تأمین آب، فاضلاب و خدمات بهداشتی ضروری برای دهها هزار غیرنظامی در نوار غزه است.