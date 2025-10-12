به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، بر اساس گزارش مؤسسه مطالعات جنگ در واشنگتن، روسیه با وضعیتی مواجه است که در آن «هیچ جایی برای پنهان شدن ندارد»، چرا که موشک‌های آمریکایی توماهوک، که در اختیار اوکراین قرار خواهد گرفت، می‌توانند هزاران هدف نظامی و صنعتی در داخل خاک روسیه را نشانه بگیرند.

موشک‌های توماهوک با برد بسیار بالا (بین ۱۶۰۰ تا ۲۵۰۰ کیلومتر)، قادرند به اهداف حساسی مانند پایگاه‌های هوایی، مراکز فرماندهی، انبارهای تسلیحات و کارخانجات تولید دفاعی نفوذ کنند. نمونه‌هایی از این اهداف، کارخانه پهپادهای یلابوگا و پایگاه هوایی انگلز-۲ در ساراتوف است.

این قابلیت به اوکراین امکان می‌دهد تا حملاتی عمیق و دقیق را انجام دهد که پیشتر با سامانه‌های موشکی چون «هیمارس» و «استورم شادو» ممکن نبود.

موشک‌های توماهوک از سامانه‌های پرتاب عمودی ثابت یا متحرک به سوی اهداف شلیک می‌شوند و احتمالا نسخه‌ای از سامانه‌های آمریکایی «ام آر سی» برای استفاده در اوکراین سازگار شده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در اظهارات اخیر خود اعلام کرد که کشورش آماده تحویل این موشک‌ها به متحدانش، از جمله اوکراین است؛ و این اقدام تحت کنترل کامل واشنگتن باقی می‌ماند.

در مقابل، واکنش روسیه محدود است. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور هشدار داده که این اقدام می‌تواند روابط مسکو و واشنگتن را به طور جدی تخریب کند و «تشدید مبهم» درگیری‌ها را در پی داشته باشد که حتی ممکن است به جنگ مستقیم با ناتو منجر شود.

سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، نیز ضمن ابراز نگرانی از قریب‌الوقوع بودن «جنگ مستقیم با ناتو»، از پایان تلاش‌های دیپلماتیک انتقاد کرده است.

با این حال، تحلیل‌ها نشان می‌دهد که روش‌های قبلی مسکو برای بازدارندگی در برابر این تهدید جدید کافی نیست، به‌خصوص که صبر دولت آمریکا هم به پایان رسیده است.

طبق پیش‌بینی‌های مؤسسه مطالعات جنگ، ورود موشک‌های توماهوک به کی‌یف، فشار استراتژیک سنگینی بر نیروهای روسیه وارد خواهد کرد و آنها را مجبور به عقب‌نشینی تاکتیکی، گسترش گسترده جبهه و انتقال پرهزینه زیرساخت‌ها می‌کند. این موضوع همچنین می‌تواند ساختار امنیتی اروپا را دچار تغییرات اساسی نماید.

انتهای پیام/