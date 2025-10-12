تنش میان فیلیپین و چین در نزدیکی جزیره مورد مناقشه
فیلیپین نیروهای دریایی چین را به استفاده از دستگاههای آبپاش و آسیب رساندن به یک کشتی فیلیپینی در نزدیکی جزیره تیتو که تحت کنترل فیلیپین است، متهم کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،
گارد ساحلی فیلیپین مدعی شد که سه کشتی فیلیپینی اوایل امروز -یکشنبه- در نزدیکی جزیره تیتو، که تحت کنترل این کشور است، لنگر انداخته بودند که کشتیهای چینی ظاهرا به آنها نزدیک شده و از دستگاههای آبپاش برای ارعاب آنها استفاده کردند.
مانیل همچنین اعلام کرد که این اقدامات «تهدیدی آشکار» است که تنشها را در آبهای مورد مناقشه دریای چین جنوبی تشدید میکند.