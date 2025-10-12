تنش میان فیلیپین و چین در نزدیکی جزیره مورد مناقشه

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، فیلیپین نیروهای دریایی چین را به استفاده از دستگاه‌های آب‌پاش و آسیب رساندن به یک کشتی فیلیپینی در نزدیکی جزیره تیتو که تحت کنترل فیلیپین است، متهم کرده است.

گارد ساحلی فیلیپین مدعی شد که سه کشتی فیلیپینی اوایل امروز -یکشنبه- در نزدیکی جزیره تیتو، که تحت کنترل این کشور است، لنگر انداخته بودند که کشتی‌های چینی ظاهرا به آنها نزدیک شده و از دستگاه‌های آب‌پاش برای ارعاب آنها استفاده کردند.

مانیل همچنین اعلام کرد که این اقدامات «تهدیدی آشکار» است که تنش‌ها را در آب‌های مورد مناقشه دریای چین جنوبی تشدید می‌کند.

