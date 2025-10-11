هگست خبر داد: تشکیل واحد ویژه مبارزه با قاچاق مخدر آمریکای لاتین

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا اعلام کرد که پنتاگون ، واحد ویژه فرماندهی جنوبی را برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر آمریکای لاتین تشکیل می‌دهد.

هگست در پلتفرم ایکس نوشت: «به دستور رئیس جمهور، وزارت جنگ یک واحد مبارزه با مواد مخدر جدید در محدوده مسئولیت‌های فرماندهی مقر جنوب، جهت نابودی کارتل‌ها، توقف سم‌ها، و ایمن نگهداشتن آمریکا تشکیل می‌شود».

وزیر جنگ آمریکا افزود: «پیام واضح است: اگر به سمت سواحل ما مواد منتقل کنید، فورا شمار ار متوقف می‌کنیم».

این اقدام ایالات متحده، در بحبوحه اتهامات علیه ونزوئلا در عدم کنترل کافی بر قاچاق مواد مخدر روانگردان ، صورت می‌گیرد.

انتهای پیام/