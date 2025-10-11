خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هگست خبر داد: تشکیل واحد ویژه مبارزه با قاچاق مخدر آمریکای لاتین

هگست خبر داد: تشکیل واحد ویژه مبارزه با قاچاق مخدر آمریکای لاتین
کد خبر : 1698333
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر جنگ ایالات متحده اعلام کرد که پنتاگون، برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر در آمریکای لاتین، واحد ویژه تشکیل می‌دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس،  «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا اعلام کرد که پنتاگون ، واحد ویژه فرماندهی جنوبی را برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر آمریکای لاتین تشکیل می‌دهد.

هگست در پلتفرم ایکس نوشت: «به دستور رئیس جمهور، وزارت جنگ یک واحد  مبارزه با مواد مخدر جدید  در محدوده مسئولیت‌های فرماندهی مقر جنوب، جهت نابودی کارتل‌ها، توقف سم‌ها، و ایمن نگهداشتن آمریکا تشکیل می‌شود».

وزیر جنگ آمریکا افزود: «پیام واضح است: اگر به سمت سواحل ما مواد منتقل کنید، فورا شمار ار متوقف می‌کنیم».

این اقدام ایالات متحده،  در بحبوحه اتهامات علیه ونزوئلا در عدم کنترل کافی بر قاچاق  مواد مخدر روانگردان ، صورت می‌گیرد.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ