عربستان یورش به مسجدالاقصی را محکوم کرد
عربستان سعودی امروز -چهارشنبه- یورش مقامات و شهرکنشینان صهیونیست به محوطههای مسجدالاقصی را محکوم کرد.
وزارت خارجه عربستان سعودی با صدور بیانیهای اعلام کرد که ریاض یورش مسؤولان و شهرکنشینان صهیونیست به محوطههای مسجدالاقصی را محکوم میکند.
این بیانیه پس از آن صادر شد که شهرکنشینان صهیونیست امروز اقدامات تحریکآمیز خود در مسجد الاقصی را افزایش دادند و صدها شهرکنشین وارد مسجدالاقصی شدند.