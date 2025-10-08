عربستان یورش به مسجدالاقصی را محکوم کرد

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، عربستان سعودی امروز -چهارشنبه- یورش مقامات و شهرک‌نشینان صهیونیست به محوطه‌های مسجدالاقصی را محکوم کرد.

وزارت خارجه عربستان سعودی با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که ریاض یورش مسؤولان و شهرک‌نشینان صهیونیست به محوطه‌های مسجدالاقصی را محکوم می‌کند.

این بیانیه پس از آن صادر شد که شهرک‌نشینان صهیونیست امروز اقدامات تحریک‌آمیز خود در مسجد الاقصی را افزایش دادند و صدها شهرک‌نشین وارد مسجدالاقصی شدند.

