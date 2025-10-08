درخواست ترامپ از اردوغان:
حماس را جهت پذیرش طرح صلح متقاعد کنید
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رئیس جمهور ترکیه گفت که همتای آمریکایی از وی خواسته تا ترکیه حماس را برای پذیرش طرح آتشبس متقاعد کند.
«رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهور ترکیه، در متنی که امروز -چهارشنبه- توسط دفترش منتشر شد، گفت که «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا، از وی خواسته است تا حماس را به پذیرش طرح او برای پایان دادن به جنگ غزه متقاعد کند.
اردوغان، هنگام بازگشت از آذربایجان در جمع خبرنگاران گفت: « هم در سفر به آمریکا و هم در آخرین تماس تلفنیمان، به آقای ترامپ توضیح دادیم که چگونه میتوان به یک راهحل در فلسطین دست یافت. او به طور خاص درخواست کرد که ما با حماس ملاقات کنیم و آنها را متقاعد کنیم».