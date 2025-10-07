خبرگزاری کار ایران
مذاکرات درباره پرونده غزه «بسیار جدی» است

رئیس‌جمهوری آمریکا در دیدار با نخست‌وزیر کانادا اعلام کرد که مذاکرات درباره پرونده غزه «بسیار جدی» است و احتمال واقعی برای تحقق صلح در خاورمیانه وجود دارد.

به گزارش ایلنا، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا در دیدار با «مارک کارنی» نخست‌وزیر کانادا اعلام کرد که مذاکرات درباره پرونده غزه «بسیار جدی» است و احتمال واقعی برای تحقق صلح در خاورمیانه وجود دارد.

وی افزود که این مسألع فراتر از غزه است و ابعاد گسترده‌تری را در بر می‌گیرد.

ترامپ هدف اصلی را آزادی فوری اسرا دانست و گفت که تیمی از سوی وی هم‌اکنون در منطقه حضور دارد و گروه دیگری نیز برای پیگیری روند مذاکرات اعزام شده است.

وی ادامه داد: «تمام کشورهای جهان از این طرح حمایت کرده‌اند و تا آنجا که من اطلاع دارم، هیچ کشوری مخالفتی نکرده است.»

ترامپ با تأکید بر «وجود فرصتی واقعی برای دو طرف به‌منظور دستیابی به توافق»، از تلاش‌های مشترک آمریکا و کانادا برای میانجی‌گری در حل بحران سخن گفت.

رئیس‌جمهوری آمریکا همچنین تأکید کرد: «به‌محض دستیابی به توافق درباره غزه، تمام توان خود را به کار خواهیم گرفت تا همه طرف‌ها به آن پایبند بمانند.»

پیش‌تر «ماجد الأنصاری»، سخنگوی وزارت خارجه قطر، اعلام کرده بود که «تمام طرف‌ها با طرح ترامپ موافقت کرده‌اند و موانع موجود صرفاً به مرحله اجرا مربوط می‌شود».

وی توضیح داد که «طرح ترامپ درباره غزه شامل ۲۰ بند است و جزئیات فراوانی دارد».

مذاکرات غیرمستقیم برای دستیابی به توافق آتش‌بس در نوار غزه، روز دوشنبه در شهر شرم‌الشیخ آغاز شد؛ مذاکراتی که در آن، هیأت فلسطینی خواهان دریافت تضمین‌های روشن و الزام‌آور برای توقف درگیری‌هاست، این در حالی است که رژیم اسرائیل پیش‌تر از تعهد به توافق‌های مشابه سر باز زده بود

 

 

