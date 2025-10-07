خبرگزاری کار ایران
دیپلمات ارشد افغانستان:

اجازه ایجاد پایگاه نظامی خارجی در افغانستان را نمی‌دهیم

کد خبر : 1696974
نمیانده روسیه در امرو افغانستان گفت که وزیرخارجه طالبان تضمین کرده است که اجازه ایجاد پایگاه نظامی در افغانستان را نخواهند داد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ضمیر کابلوف» نماینده روسیه در امور افغانستان،  گفت که  «امیرخان متقی» وزیرخارجه افغانستان به   «سرگئی لاوروف،»همتای روسی خود گفت که اجازه ایجاد پایگاه‌های نظامی خارجی در افغانستان را نخواهد داد.

کابلوف گفت: «دیپلمات ارشد افغانستان قاطعانه اعلام کرد که افغانستان و دولت آن اجازه ایجاد پایگاه‌های نظامی خارجی در خاک خود را نخواهند داد و این شامل پایگاه بگرام نیز می‌شود».

به گفته این نماینده روسیه، مسکو قصد ندارد پایگاه‌های خود را در افغانستان مستقر کند.

پیش از این، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، مقامات افغان را تهدید کرده بود که در صورت امتناع از واگذاری پایگاه بگرام به ایالات متحده، عواقبی در انتظارشان خواهد بود.

 

