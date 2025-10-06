تمدید تعلیق پروازهای شرکت هواپیمایی ایتالیا به تلآویو
به گزارش ایلنا، شرکت هواپیمایی ایتالیا (ایتا) اعلام کرد که تعلیق پروازهای خود به تلآویو را تا پایان سال جاری میلادی تمدید کرده است.
این تصمیم شامل تمامی پروازها در روز اول ژانویه ۲۰۲۶ نیز میشود.
این شرکت که بخشی از گروه «لوفتهانزا» محسوب میشود، در بیانیهای اعلام کرد که مسافران میتوانند پروازهای خود را به تاریخ دیگری موکول کرده یا هزینه بلیت را دریافت کنند.
بر اساس برنامه قبلی، قرار بود پروازهای این شرکت میان رم و تلآویو از دوم نوامبر ۲۰۲۵ از سر گرفته شود.