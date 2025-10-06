آمار شهدای غزه به ۶۷ هزار و ۱۶۰ تن رسید

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که آمار تلفات نسل‌کشی مداوم از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ به ۶۷ هزار و ۱۶۰ شهید و ۱۶۹ هزار و ۶۷۹ زخمی» افزایش یافته است.

این وزارتخانه در بیانیه آماری روزانه خود اعلام کرد که بیمارستان‌ها در ۲۴ ساعت گذشته در نتیجه حملات مداوم اسرائیل «۲۱ شهید و ۹۶ زخمی» را پذیرش کرده‌اند.

این وزارتخانه تأیید کرد که قربانیانی در زیر آوار خانه‌های ویران شده و در جاده‌ها وجود دارند که آمبولانس‌ها و تیم‌های دفاع مدنی قادر به دسترسی به آنها نبوده‌اند.

انتهای پیام/