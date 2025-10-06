ذبیح الله مجاهد:
بگرام را هرگز به آمریکا نمیدهیم
سخنگوی ارشد طالبان، درخواست رئیس جمهور آمریکا برای باز پسگیری پایگاه هوایی بگرام را رد کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از اسکای نیوز، سخنگوی ارشد طالبان، درخواست «دونالد ترامپ» برای بازپسگیری پایگاه هوایی «بگرام» در افغانستان را قاطعانه رد کرد.
«ذبیح الله مجاهد» سخنگوی طالبان در مصاحبه اختصاصی با اسکای نیوز گفت: «افغانیها هرگز تحت هیچ شرایطی اجازه نمیدهند که زمینشان به دست دیگری بیفتد».
وی افزود: «دولت با طرف آمریکایی مذاکراتی درباره بازگشایی سفارت افغانستان در واشنگتن و سفارت آمریکا در کابل داشته است و امدواریم تا ببین سفارت خانه ها در کابل و واشنگتن بازگشایی شده است».