کایا کالاس:
مسئله هستهای ایران تنها از طریق دیپلماسی حل میشود
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که یک راهحل پایدار برای مسئله هستهای ایران تنها از طریق مذاکره و دیپلماسی قابل دستیابی است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جریان سخنرانی خود در نشست اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس گفت که، دیپلماسی تنها راه حل مسئله هستهای ایران است.
کلالاس در جریان سخنرانی خود گفت: «۱۰ سال پس از اجرای برجام شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریمها علیه ایران را باز گرداند. ما پیش از مهلت ۳۰ روزه و فعال شدن مکانیسم ماشه توسط فرانسه، انگلیس و آلمان، و در جریان آن، درگیر مذاکرات بسیار شدیدی با ایران بودیم بودیم، هرچند این مذاکرات منجر به ایجاد شرایطی برای تمدید مهلت قطعنامه سازمان ملل نشد».
وی گفت: «اروپا اکنون تمامی تحریمهای برداشتهشده سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در ارتباط با برنامه هستهای را بدون تاخیر اعمال میکند. اما بازگشت تحریمها و محدودیتهای هسته ای نباید پایان دیپلماسی باشد».
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود:«با این روحیه، من به تماس با همه ذینفعان، از جمله ایران، ادامه خواهم داد. یک راهحل پایدار برای مسئله هستهای ایران تنها از طریق مذاکره و دیپلماسی قابل دستیابی است».