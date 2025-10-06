خبرگزاری کار ایران
مسئله هسته‌ای ایران تنها از طریق دیپلماسی حل می‌شود

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که یک راه‌حل پایدار برای مسئله هسته‌ای ایران تنها از طریق مذاکره و دیپلماسی قابل دستیابی است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،  «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جریان سخنرانی خود در نشست اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس گفت که، دیپلماسی تنها راه حل مسئله هسته‌ای ایران است.

کلالاس در جریان سخنرانی خود گفت: «۱۰ سال پس از اجرای برجام شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم‌ها علیه ایران را باز گرداند. ما پیش از مهلت ۳۰ روزه و فعال شدن مکانیسم ماشه توسط فرانسه، انگلیس و آلمان،  و در جریان آن، درگیر مذاکرات بسیار شدیدی با ایران بودیم بودیم، هرچند این مذاکرات منجر به ایجاد شرایطی برای تمدید مهلت قطعنامه سازمان ملل نشد».

وی گفت: «اروپا اکنون تمامی تحریم‌های برداشته‌شده سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در ارتباط با برنامه هسته‌ای را بدون تاخیر اعمال می‌کند. اما بازگشت تحریم‌ها و محدودیت‌های هسته ای نباید پایان دیپلماسی باشد».

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود:‌«با این روحیه، من به تماس با همه ذینفعان، از جمله ایران، ادامه خواهم داد. یک راه‌حل پایدار برای مسئله هسته‌ای ایران تنها از طریق مذاکره و دیپلماسی قابل دستیابی است».

 

