مدودف:

اختلای‌های پهپادی خطر جنگ را به اروپا گوشزد می‌کند

معاون شورای امنیت ملی روسیه گفت که اختلال‌های پهپادی خطر جنگ را به اروپایی ها یادآوری کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «دیمیتری مدودف» رئیس جمهور اسبق و معاون شورای امنیت ملی روسیه امروز -دوشنبه- گفت که اینکه چه کسی در پس موجی از اختلاهای پهپادی در تعدادی از کشورهای اروپای است یک راز باقی مانده  اما این حوادث خطر جنگ را به کشورهای اروپایی یادآوری می‌گند.

مدودف در کانال رسمی تلگرام خود نوشت: «افرادی (در اروپا) که با کشور ما همدردی می‌کنند، با بیرون آمدن از مخفیگاه خود، منابع خود را هدر نمی‌دهند. ماموران و جاسوسان ما منتظر دستور جداگانه‌ای هستند».

معاون شورای امنیت روسیه، این نظریه را که اختلال اخیر، از جمله در عبور و مرور فرودگاه‌های آلمان و دانمارک، نتیجه هرگونه اقدام مرتبط با روسیه یا نیروهای هوادار آن بوده است، کم‌اهمیت  جلوه داد.

وی افزود: «مهم ترین چیز این  است که اروپایی‌های کوته بین خطر جنگ را با پوست خود احساس کنند».

 

انتهای پیام/
