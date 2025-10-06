به گزارش ایلنا به نقل از پولیتیکو، با وجود تاکید «ولودیمیر زلنسکی»، رئیس‌جمهور اوکراین مبنی بر آمادگی برای ترک قدرت، منابع آگاه خبر دادند که وی قصد دارد برای انتخابات آینده این کشور مجددا نامزد شود.

پولیتیکو به نقل از مقامات اوکراینی گزارش داد که زلنسکی بارها «به طرز چشمگیری» به رسانه‌های غربی گفته است که آماده است برای تبرئه خود از اتهامات چسبیدن به قدرت استعفا دهد، اما «اوکراینی‌ها آماده نیستند سخنان او را جدی بگیرند.»

دو عضو پارلمان اوکراین به پولیتیکو گفتند که زلنسکی در مورد شانس انتخاب مجدد خود خوشبین به نظر می‌رسد و به مخالفان و منتقدان حمله کرده و نمایندگان پارلمان، فعالان جامعه مدنی و روزنامه‌نگاران را به عدم ایجاد تصویر مثبت از اوکراین در نظر شرکای غربی متهم کرده است.

یک وزیر سابق اوکراین که هویتش فاش نشده اظهار داشت که دفتر زلنسکی از تاکتیکی استفاده می‌کند که شامل تشکیل پرونده‌های جنایی علیه کسانی است که علیه او صحبت می‌کنند.

وی افزود: «آن‌ها از همه مخالفان بالقوه یا فرضی خود باج‌گیری می‌کنند.»

انتهای پیام/