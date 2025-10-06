خبرگزاری کار ایران
واشنگتن پست گزارش داد:

ضعف پاتریوت در رهگیری موشک‌های روسی

روزنامه آمریکایی واشنگتن پست از عملکرد ضعیف سیتسم های پدافندی پاتریوت در مقابل موشک‌های روسی خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس،  روزنامه وانشنگتن پست روز گذشته -یکشنبه- گزارش داد که سیستم‌های پدافند موشکی زمین به هوای آمریکایی «پاتریوت» در رهگیری موشک‌های بالستیک روسیه عملکرد ضعیفی دارند.

به گزارش واشنگتن پست، ‌ پاترویت  تنها سیستم   در دسترس در نیروهای مسلح اوکراین است که می‌تواند موشک‌های بالستیک  روسی را رهگیری کند.

این روزنامه در این گزارش تاکید کرد: «هرچند   که حتی این سیستم نیز در رهیگری در تعدادی از حملات اخیر ناکام بوده، و این را تاحدی به این حقیقت نسبت داد که  متخصصین روسی در حال مدرن کردن تسلیحات خود برای  دور زدن این سیستم‌ها هستند».

واشنگتن پست همچنین اشاره کرد که یک سیستم پاترویت اخیرا به وسیله رژیم صهیونیستی به اوکراین منتقفل شد در حالیکه چندین مورد از آنها قرار  است تا از طرق شرکای اروپایی در پاییز سال جاری به اوکراین برسند.

با این حال، روزنامه آمریکایی  تاکید کرد که برای  درست کردن چیزی حتی شبیه به یک سپر هوایی بر فراز اوکراین،  به ده‌ها مورد از چنین سیستم‌هایی نیاز است.

 

 

