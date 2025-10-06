تشدید تنشها در کارائیب؛ ارتش آمریکا مجوز حمله به اهداف نزدیک ونزوئلا را دریافت کرد
وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد ارتش مجوز حمله به قایقهای مشکوک به مواد مخدر نزدیکی سواحل ونزوئلا را دریافت کرده است. منتقدان این اقدام را تلاشی برای آزمودن اختیارات ریاست جمهوری و پیامی نظامی-سیاسی به کاراکاس میدانند.
به گزارش ایلنا به نقل از «عربی ۲۱»، پیت هیگسیت، وزیر دفاع آمریکا، روز گذشته اعلام کرد که ارتش این کشور اختیار کامل برای انجام حملات در منطقه دریای کارائیب را برای هدف قرار دادن قایقهایی که تصور میشود حامل مواد مخدر در سواحل ونزوئلا هستند، دریافت کرده است.
این اظهارات در حالی بیان شد که در همان روز، نیروهای آمریکایی چهار نفر را در یک حمله کشتهاند. هیگسیت در مصاحبه با شبکه «فاکس نیوز» گفت: «ما تمام اختیارات لازم را داریم و این گروهها به عنوان سازمانهای تروریستی خارجی طبقهبندی شدهاند.
با این حال، نه هیگسیت و نه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، هیچ مدرکی ارائه نکردهاند که ثابت کند قایقهای هدفگیری شده واقعا حامل مواد مخدر بودهاند. هفته گذشته ترامپ به کنگره اعلام کرد که ایالات متحده در یک «منازعه مسلحانه غیر بینالمللی» با کارتلهای مواد مخدر قرار دارد، بدون آنکه پایه قانونی جدیدی معرفی کند.
منتقدان این اقدامات را تلاشی دیگر از سوی ترامپ برای سنجش محدوده اختیارات ریاست جمهوری میدانند و کارشناسان حقوقی هم نسبت به دلیل دخالت ارتش به جای گارد ساحلی آمریکا، مرجع قانونی امور دریایی، ابراز تردید کردهاند.
هیگسیت همچنین گفت: «اگر در نیمکره شمالی، منطقه کارائیب یا شمال ونزوئلا قرار دارید و قصد قاچاق مواد مخدر به آمریکا دارید، هدف مشروع ارتش آمریکا هستید.»
رئیسجمهور آمریکا نیز یکشنبه مدعی شد که حضور نظامی آمریکا در منطقه کارائیب مانع از قاچاق مواد مخدر از آمریکای جنوبی شده است و افزود: «هیچ ماده مخدری از طریق آبها وارد نمیشود و مرحله دوم عملیات را بررسی خواهیم کرد.»
اوایل سپتامبر، روزنامه «والاستریت ژورنال» گزارش داد که پنتاگون نیروهای نظامی گستردهای را به منطقه دریای کارائیب و نزدیکی سواحل ونزوئلا اعزام کرده است؛ اقدامی که نگرانیها از تشدید تنش میان واشنگتن و کاراکاس را برانگیخت.
بر اساس این گزارش، ناوگان جدید آمریکا شامل ناو تهاجمی دریایی «یو اس اس ایوجما»، دو کشتی حمل و نقل دریایی «یو اس اس سان آنتونیو» و «یو اس اس اف تی لودردیل» به همراه حدود ۴۵۰۰ تفنگدار و ملوان از واحد شناسایی دریایی بیستودوم است.
این تحرکات در چارچوب آنچه ترامپ «عملیات گسترده» علیه کارتلهای مواد مخدر در آمریکای لاتین خوانده، انجام میشود؛ با این حال، ناظران آن را پیامی نظامی و سیاسی به ونزوئلا در پی افزایش تنشها در هفتههای اخیر ارزیابی میکنند.