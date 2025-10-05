نیوزویک: ورود قطر به «چتر امنیتی آمریکا»؛ سناریویی با طراحی پیچیده؟

به گزارش ایلنا، مجله آمریکایی «نیوزویک» در یادداشتی به بررسی استراتژی پشت تضمین‌های امنیتی رئیس‌جمهور آمریکا برای قطر پرداخت و نوشت ورود قطر به «چتر امنیتی آمریکا» که پیش‌تر محدود به اروپا، ژاپن، کره‌جنوبی و اسرائیل بود، با زمان‌بندی پیچیده‌ای پس از حمله اسرائیل به قطر همزمان شده است.

دان بربی، نویسنده مقاله تصریح کرد که هیچ کشور عربی تاکنون به چنین موقعیت ویژه‌ای دست نیافته است و این پرسش مطرح است که دلیل این اقدام چیست. وی خاطرنشان کرد که صدور این دستور اجرایی در زمانی حساس و پیچیده رخ داده، چرا که تنها چند روز پس از حمله اسرائیل به قطر و هدف قرار دادن رهبران حماس در پایتخت این کشور عربی صورت گرفته است.

بربی افزود، به نظر می‌رسد این دستور اجرایی نوعی «مجازات برای اسرائیل و پاداش برای قطر» باشد، چرا که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، بدون اطلاع واشنگتن، حمله‌ای را علیه قطر انجام داده است. با این حال، نویسنده تأکید کرد که تصور انجام چنین حمله‌ای بدون هماهنگی با آمریکا غیرمنطقی است، زیرا حمله از مسیر هوایی‌ای انجام شده که تحت کنترل آمریکا و پایگاه العدید در قطر قرار دارد.

وی همچنین سناریوی دیگری را مطرح کرد و نوشت: ممکن است ما با یک طراحی پیچیده مواجه باشیم که هر طرف نقش مشخصی دارد؛ اسرائیل حمله می‌کند، سپس عذرخواهی ظریف می‌کند، و قطر در ازای پایان جنگ با شرایط موردنظر اسرائیل، پاداش دریافت می‌کند.

در پایان، بربی تأکید کرد که به واسطه این دستور اجرایی، قطر اکنون به جمع متحدان کلیدی ایالات متحده آمریکا پیوسته است و در «صف اول» این متحدان قرار دارد.

