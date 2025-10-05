ادعای جنگطلبانه لیبرمن تکذیب شد؛ تأکید تلآویو بر نبود طرح نظامی علیه ایران
به دنبال انتشار توییت جنجالی وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی درباره تحرکات نظامی ایران، منابع رسمی نظامی و امنیتی اسرائیل اعلام کردند که هیچ برنامهای برای حمله نظامی به تهران در دستور کار تلآویو نیست.
به گزارش ایلنا به نقل از بغداد الیوم، آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی، اخیرا در یک پست در شبکه اجتماعی «ایکس» (توییتر سابق)، تصاویری ماهوارهای از سایتهای موشکی ایران منتشر کرد و مدعی شد این پایگاهها برای حمله به سرزمینهای اشغالی آماده شدهاند. وی در ادامه ادعاهای خود نوشت: «همه شواهد نشان میدهد که ایران بهدنبال جایزه نوبل صلح نیست، بلکه بهدنبال انتقام است.»
در واکنش به این توییتر، روزنامه عبری «یدیعوت آحرونوت» به نقل از مقامات وزارت جنگ رژیم صهیونیستی نوشت که هشدارهای مطرحشده در توییت آویگدور لیبرمن فاقد هرگونه ارزش عملیاتی بوده و نباید جدی گرفته شود.
این مقامات اعلام کردند، آنچه در این توییت آمده میتواند بهشدت سوءتفاهم ایجاد کند و تأکید کردند که اسرائیل در حال حاضر برنامهای برای عملیات نظامی علیه ایران ندارد.
روزنامه یدیعوت آحرونوت همچنین گزارش داد که فرماندهان امنیتی این رژیم معتقدند انتشار چنین اظهاراتی، میتواند از سوی ایران بهعنوان نشانهای از آمادگی برای حمله تلقی شده و موجب اقدامات پیشدستانه از سوی تهران شود؛ موضوعی که میتواند پیامدهای خطرناکی در پی داشته باشد.
در هفتههای اخیر و همزمان با تشدید تنشها در منطقه، برخی رسانههای غربی و صهیونیستی تلاش کردهاند فضای روانی علیه جمهوری اسلامی ایران ایجاد کنند؛ این در حالی است که تهران همواره مسیر گفتوگو و راهکارهای سیاسی را به تنش و درگیری ترجیح داده است.