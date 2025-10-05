وزیر ‌خارجه ترکیه، کلید خوردن برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان سوریه را گامی محوری در تایخ این کشور توصیف و تأکید کرد، تلاش‌های دیپلماتیک آنکارا بر حمایت کامل از دولت سوریه متمرکز شده است.

به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، فیدان در مصاحبه با شبکه «عرب زبان ترکیه» با تاکید بر رد هرگونه مداخله خارجی در امور داخلی سوریه اظهار داشت: «سوریه در مرزهای ما قرار دارد و هر آنچه در پشت مرزهای ترکیه می‌گذرد، برای امنیت ملی آن مهم است و از این رو وحدت، ثبات و تمامیت ارضی سوریه مستقیماً امنیت ملی ترکیه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.»

وزیر خارجه ترکیه مجدداً حملات مکرر اسرائیل به خاک سوریه را محکوم کرد و آن را اقدامی دانست که با هدف تحمیل واقعیت های جدید و قرار دادن دیگران در مقابل عمل انجام شده صورت می گیرد و وحدت سوریه را به خطر می اندازد.

وی گفت: «اسعد حسن الشیبانی، وزیر ‌خارجه سوریه، قرار است روز چهارشنبه آینده به ترکیه سفر کند.»

