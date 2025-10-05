خبرگزاری کار ایران
نتایج یک نظرسنجی نشان داد:

اذعان یهودی‌های آمریکا به جنایات جنگی اسرائیل در غزه

نتایج یک نظرسنجی نشان داد که اکثریت یهودی‌های آمریکا باور دارند که رژیم صهیونیستی مرتکب جنایات جنگی در غزه شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از وای نت، نتایج یک نظرسنجی نشان داد که  اکثریت یهودی‌های آمریکا باور دارند که رژیم صهیونیست در غزه مرتکب نسل کشی شده است.

 نظرسنجی واشنگتن پست که روز گذشته -شنبه- منتشر شد،  نشان داد که ۶۱ درصد از یهودی‌های آمریکا معتقدند رژیم صهیونیستی در غزه جنایت جنگی مرتکب شده است  و  ۶۸ درصد با «بنیامین نتانیاهو» نخست زویر رژیم صهیونیستی مخالفند.

این روزنامه گزارش داد که این یافته‌ها، احتمال یک گسست تاریخی در روابط میان یهودیان آمریکا و اسرائیل پس از دهه‌ها ارتباط نزدیک را نشان می‌دهد.

 

 

 

 

