تداوم تعطیلی دولت می‌تواند بر تمام ایالت‌های آمریکا تاثیر بگذارد

سخنگوی کاخ سفید در مورد پیامدهای اقتصادی «ویرانگر» که می‌تواند بر تمام پنجاه ایالت آمریکا در نتیجه تداوم تعطیلی دولت تأثیر بگذارد، هشدار داد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، سخنگوی کاخ سفید در مورد پیامدهای اقتصادی «ویرانگر» که می‌تواند بر تمام پنجاه ایالت آمریکا در نتیجه تداوم تعطیلی دولت تأثیر بگذارد، هشدار داد.

طبق بیانیه کاخ سفید، دموکرات‌ها با «گروگان گرفتن دولت» برای تصویب بودجه مراقبت‌های بهداشتی رایگان برای مهاجران غیرقانونی، باعث این بحران می‌شوند.

این بیانیه همچنین عنوان کرد که شورای مشاوران اقتصادی هشدار می‌دهد که در صورت ادامه تعطیلی، اقتصاد ایالات متحده می‌تواند تا ۱۵ میلیارد دلار در هفته از تولید ناخالص داخلی خود را از دست بدهد.

 

