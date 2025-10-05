مذاکرهکنندگان برای مذاکرات غزه وارد قاهره شدند
مذاکرهکنندگان برای گفتوگوهای صلح غزه وارد قاهره پایتخت مصر شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، مذاکرهکنندگان برای گفتوگوهای صلح غزه وارد قاهره پایتخت مصر شدند.
مذاکرهکنندگان پیش از مذاکرات برنامهریزیشده با هدف پایان دادن به جنگ در غزه، در قاهره، پایتخت مصر، گرد هم میآیند.
رسانههای وابسته به دولت مصر گزارش داده بودند که مقامات حماس و اسرائیل روزهای یکشنبه و دوشنبه مذاکرات غیرمستقیمی برگزار خواهند کرد.
به گفته کاخ سفید، رئیسجمهور آمریکا روز گذشته -شنبه- دو فرستاده به مصر اعزام کرده است که شامل «جرد کوشنر»، داماد رئیسجمهور و «استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه ترامپ در امور خاورمیانه میشود.