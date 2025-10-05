ترامپ ۳۰۰ نیروی گارد ملی به شیکاگو اعزام کرد

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، پس از تشدید تنش‌ها در شیکاگو، برخلاف میل فرماندار ایلینوی، دستور استقرار ۳۰۰ نیروی گارد ملی را در این شهر صادر کرد.

سخنگوی کاخ سفید، گفت: «رئیس جمهور ترامپ مجوز استقرار ۳۰۰ نیروی گارد ملی را برای محافظت از افسران و دارایی‌های فدرال صادر کرده است. رئیس جمهور ترامپ از هرج و مرجی که در شهرهای آمریکا موج می‌زند، چشم‌پوشی نخواهد کرد.»

این دستورات پس از آن صادر شد که ماموران فدرال مسلح به یک زن شلیک کردند و درگیری‌های بیشتری بین مقامات مهاجرت و ساکنان خشمگین ایجاد شد.

انتهای پیام/