ترامپ: اسرائیل با «طرح اولیه عقبنشینی» از باریکه غزه موافقت کرده است
رئیسجمهور آمریکا اعلام کرده که اسرائیل با «طرح اولیه خروج» از باریکه غزه، که از سوی واشنگتن به جنبش حماس در چارچوب مذاکرات جاری آتشبس ارائه شده، موافقت کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» اعلام کرد که ایالات متحده طرح عقبنشینی از باریکه غزه را به اسرائیل و جنبش حماس ارائه کرده است.
ترامپ افزود: «پس از مذاکرات، اسرائیل با خط اولیه خروج که به حماس ارائه و با این جنبش در میان گذاشته بودیم موافقت کرد و به محض تأیید حماس، آتشبس فورا اجرایی خواهد شد و روند تبادل اسرا و بازداشتشدگان آغاز میشود.»
وی همچنین تاکید کرد که واشنگتن پس از تثبیت آتشبس، شرایط را برای «مرحله بعدی خروج» آماده خواهد کرد؛ موضوعی که به مراحل بعدی عقبنشینی و بازآرایی نظامی رژیم صهیونیستی در غزه اشاره دارد.
در پی تحولات اخیر، ایتمار بنغفیر، رئیس حزب «قدرت یهودی» و وزیر امنیت داخلی رژیم اسرائیل تهدید کرد در صورت ادامه فعالیت جنبش حماس پس از آزادی همه اسرای اسرائیلی طبق پیشنهاد ترامپ، از کابینه این رژیم کنار خواهد رفت.
تهدید ایتمار بنغفیر به ترک کابینه نشاندهنده اختلافات داخلی در تلآویو درباره نحوه مدیریت بحران و عقبنشینی از غزه است و تحلیلگران معتقدند این اختلافات میتواند روند اجرای آتشبس و مذاکرات آتی را تحت تأثیر قرار دهد.