درگیری پلیس ضدشورش گرجستان با معترضان در تفلیس

به گزارش ایلنا، پلیس ضدشورش گرجستان امروز -شنبه- با معترضان ضد دولتی که قصد داشتند وارد کاخ ریاست‌جمهوری در تفلیس شوند، درگیر شد.

نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضان از گلوله‌های آب‌پاش و اسپری فلفل استفاده کردند.

این کشور از زمان انتخابات پارلمانی سال گذشته میلادی که حزب حاکم «رؤیای گرجی» خود را پیروز اعلام کرد و با اعتراض اپوزیسیون طرفدار اتحادیه اروپا رو‌به‌رو شد، در بحران سیاسی به سر می‌برد. دولت گرجستان پس از آن، مذاکرات عضویت در اتحادیه اروپا را متوقف کرده است.

اعتراضات هم‌زمان با برگزاری انتخابات محلی صورت گرفت که اپوزیسیون به‌دلیل سرکوب‌های اخیر عمدتاً آن را تحریم کرده است.

بر اساس این گزارش، ده‌ها هزار نفر از معترضان با در دست داشتن پرچم‌های گرجستان و اتحادیه اروپا در مرکز تفلیس راهپیمایی کردند.

«پاتا بورچولادزه» یکی از سازمان‌دهندگان تجمع، بیانیه‌ای قرائت کرد که در آن از کارکنان وزارت کشور خواسته شد «خواست مردم را عملی کرده» و شش نفر از رهبران ارشد حزب حاکم را فوراً بازداشت کنند.

پس از آن، معترضان به سمت کاخ ریاست‌جمهوری حرکت کردند و تلاش داشتند وارد محوطه شوند که با واکنش نیروهای ضد شورش و استفاده از اسپری فلفل روبه‌رو شدند.

این اعتراضات در پی سرکوب فزاینده فعالان، رسانه‌های مستقل و احزاب مخالف در ماه‌های اخیر صورت می‌گیرد. در پی این رویکردها، بیشتر رهبران اپوزیسیون طرفدار غرب اکنون در زندان به سر می‌برند.

