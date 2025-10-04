خبرگزاری کار ایران
سازمان ملل: دست کم ۵۶۲ امدادرسان در غزه کشته شده‌اند

سازمان ملل: دست کم ۵۶۲ امدادرسان در غزه کشته شده‌اند
سازمان ملل متحد اعلام کرد از زمان آغاز جنگ غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون دست کم ۵۶۲ امدادرسان در نوار غزه کشته شده‌اند.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، سازمان ملل متحد اعلام کرد از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون دست کم ۵۶۲ امدادرسان از جمله ۳۷۶ امدادرسان وابسته به این سازمان در نوار غزه کشته شده‌اند.

 سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد با اشاره به کشته شدن یک کارمند سازمان پزشکان بدون مرز در حمله رژیم صهیونیستی به دیرالبلح در روز پنجشنبه و زخمی شدن چهار امدادرسان دیگر افزود، فردی که در این حمله جان باخت، چهاردهمین امدادرسان سازمان پزشکان بدون مرز بود که از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون در غزه کشته شده است.

وی تاکید کرد، همه امدادرسانان، جلیقه‌ای به تن داشتند که روی آن لوگوی سازمان پزشکان بدون مرز درج شده بود و امکان شناسایی آنها به آسانی وجود داشت.

